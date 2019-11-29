Законопроект о домашнем насилии шокировал общественников

Сторонники принятия закона о домашнем насилии раскритиковали вариант законопроекта, который был опубликован Советом Федерации 29 ноября. Соосновательница сети взаимопомощи женщин W Алена Попова и член рабочей группы по разработке документа, юрист Мари Давтян написали об этом в Facebook.

Алена Попова в эфире НСН рассказала о сути претензий к законопроекту о домашнем насилии.

«Закон точно нужен. За закон надо биться. Но надо биться за идеальный вариант закона, который будет работать как система в защиту жертв, а не насильников. Тот вариант, который мы сейчас видим на сайте Совета Федерации, защищает насильников. Там говорится, что основная цель закона – сохранять семью, что надо содействовать примирению жертвы и насильника. Но именно эти две базовые позиции вредны. Из-за «примирения» насильник будет чувствовать, что государство на его стороне и старается его оправдать в глазах жертвы, примирить их. Он будет чувствовать, что совершил не преступление, а немножко оступился. Применил насилие – «ну ладно, с кем не бывает». Он будет видеть, что штраф за нарушение охранного ордера в размере 3000 рублей - ничего страшного. Это как в случае декриминализации. Это будет оплачено из семейного бюджета, штраф никого не остановит от нарушения охранного ордера. Закон будет восприниматься как писулька, бумажка, которую совершенно спокойно можно нарушать. В большинстве страшных случаев смерти жертвы как раз проблема была в том, что она примирялась с насильником», - подчеркнула общественница.