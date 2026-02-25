Продажи восстановленных смартфонов в России выросли более чем в два раза

Сегмент восстановленных смартфонов в России по итогам 2025 года показал резкий рост. В количественном выражении продажи увеличились на 218%, в денежном — на 141% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «М.Видео».

В компании отметили, что устойчивый спрос формируется на фоне более рационального поведения покупателей. Восстановленные устройства — это смартфоны, которые уже использовались или были возвращены продавцу, после чего прошли проверку и при необходимости ремонт, а затем вновь поступили в продажу.