Продажи восстановленных смартфонов в России выросли более чем в два раза
Сегмент восстановленных смартфонов в России по итогам 2025 года показал резкий рост. В количественном выражении продажи увеличились на 218%, в денежном — на 141% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «М.Видео».
В компании отметили, что устойчивый спрос формируется на фоне более рационального поведения покупателей. Восстановленные устройства — это смартфоны, которые уже использовались или были возвращены продавцу, после чего прошли проверку и при необходимости ремонт, а затем вновь поступили в продажу.
По данным ритейлера, в штуках лидируют устройства Apple — на восстановленные iPhone приходится около 68% всех продаж в сегменте. Samsung занимает примерно 14%, Xiaomi — около 6%, realme — порядка 3%, Huawei и HONOR — по 2-3%. Остальную долю формируют Tecno, POCO, Infinix и vivo.
В денежном выражении концентрация еще выше: доля Apple достигает примерно 83%, что связано с более высокой средней ценой устройств бренда. Samsung занимает около 11%, Xiaomi — около 2%, Huawei и HONOR — по 1–2%, остальные марки совокупно обеспечивают незначительную часть оборота, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Продажи восстановленных смартфонов в России выросли более чем в два раза
- В Брянской области при атаке БПЛА ранен подросток
- Соседи собрали деньги дворнику, спасшему ребенка в Петербурге
- В Кремле назвали реальной угрозу передачи Украине ядерных технологий
- Эффект обладания и ностальгия: Почему зумеры вернули моду на DVD и Blu-ray
- В Германии задержан подозреваемый в убийстве Андрея Портнова
- Житель Белгородской области умер после удара дрона по машине
- Чиновников ВСУ и СБУ задержали по делу о хищении на аэродромах
- Алиханов: В кабмин внесли полный перечень локализованных авто для такси
- Сябитова раскритиковала тайный брак Бероева с 21-летней балериной