В Германии задержан подозреваемый в убийстве Андрея Портнова

В Германии задержан мужчина, которого подозревают в причастности к убийству бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Испании.

По данным правоохранительных органов королевства, задержание прошло на территории Германии. Иных подробностей в полиции не привели.