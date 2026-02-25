В Германии задержан подозреваемый в убийстве Андрея Портнова
В Германии задержан мужчина, которого подозревают в причастности к убийству бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Испании.
По данным правоохранительных органов королевства, задержание прошло на территории Германии. Иных подробностей в полиции не привели.
Андрей Портнов занимал должность советника президента Украины Виктора Януковича. После смены власти в 2014 году он покинул Украину и жил за границей, в том числе в странах Европы.
В мае прошлого года Портнов был застрелен у входа в школу в пригороде Мадрида. Нападение произошло утром, когда он находился рядом с учебным заведением, передает «Радиоточка НСН».
