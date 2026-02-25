Психолог посоветовала не скандалить с мужчиной, если он не поздравил с 8 Марта
Если мужчина не поздравил с 8 Марта, важно спокойно обсудить это и прямо сказать о своих ожиданиях, а не провоцировать конфликт. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.
По ее словам, в 90% случаев отсутствие поздравления не связано с отсутствием чувств. Она пояснила, что мужчины и женщины нередко по-разному воспринимают проявления внимания: для одних забота выражается в конкретных действиях и ответственности, для других — в символических жестах и соблюдении дат. Также, отметила специалист, часть мужчин может воспринимать праздник формально или даже негативно, считая его навязанным. Кроме того, иногда причиной становится страх сделать неудачный подарок.
Булгакова подчеркнула, что скандал лишь усилит защитную реакцию и не поможет донести суть проблемы. Вместо обвинений она рекомендовала использовать «я-сообщения» — говорить о своих чувствах и объяснять, почему внимание к дате важно. По ее словам, полезно также дать конкретную «инструкцию», обозначив, какой знак внимания будет приятен, даже если это небольшой букет.
Эксперт добавила, что намеки часто не работают, поэтому лучше заранее прямо сказать о своих ожиданиях. Если же женщина проводит этот день одна, психолог советует воспринимать его как повод для заботы о себе и не связывать собственную ценность с наличием поздравления, передает «Радиоточка НСН».
