Психолог посоветовала не скандалить с мужчиной, если он не поздравил с 8 Марта

Если мужчина не поздравил с 8 Марта, важно спокойно обсудить это и прямо сказать о своих ожиданиях, а не провоцировать конфликт. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

По ее словам, в 90% случаев отсутствие поздравления не связано с отсутствием чувств. Она пояснила, что мужчины и женщины нередко по-разному воспринимают проявления внимания: для одних забота выражается в конкретных действиях и ответственности, для других — в символических жестах и соблюдении дат. Также, отметила специалист, часть мужчин может воспринимать праздник формально или даже негативно, считая его навязанным. Кроме того, иногда причиной становится страх сделать неудачный подарок.