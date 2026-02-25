Житель Белгородской области умер после удара дрона по машине

Мужчина, получивший тяжелые ранения при атаке беспилотника в Белгородской области, скончался по пути в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее глава области рассказал, что беспилотник ударил по автомобилю в районе посёлка Степное Краснояружского округа. В результате пострадал мирный житель. Его доставили в местную больницу в крайне тяжелом состоянии и планировали перевести в медучреждение Белгорода.

Позднее Гладков написал в своем Telegram-канале, что во время транспортировки мужчина умер. По его словам, врачи пытались спасти пациента, однако сделать это не удалось.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего, передает «Радиоточка НСН».

