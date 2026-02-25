Житель Белгородской области умер после удара дрона по машине
Мужчина, получивший тяжелые ранения при атаке беспилотника в Белгородской области, скончался по пути в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее глава области рассказал, что беспилотник ударил по автомобилю в районе посёлка Степное Краснояружского округа. В результате пострадал мирный житель. Его доставили в местную больницу в крайне тяжелом состоянии и планировали перевести в медучреждение Белгорода.
Позднее Гладков написал в своем Telegram-канале, что во время транспортировки мужчина умер. По его словам, врачи пытались спасти пациента, однако сделать это не удалось.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Чиновников ВСУ и СБУ задержали по делу о хищении на аэродромах
- Алиханов: В кабмин внесли полный перечень локализованных авто для такси
- Сябитова раскритиковала тайный брак Бероева с 21-летней балериной
- Мерц призвал Китай помочь в решении конфликта на Украине
- Объем ИИ-контента в российском сериале впервые превысит час
- «Кульминация к майским»: Когда в России начнут бушевать пожары
- Комик Сабуров заявил, что планирует вернуться в Россию
- Глава МИД Германии заявил, что вопрос активов России снят с повестки дня
- Макрон назначил нового директора Лувра
- «Аварийка спит»: Кто ответит за обрушение потолка на многодетную семью в Подольске