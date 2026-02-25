Соседи собрали деньги дворнику, спасшему ребенка в Петербурге

Жители Петербурга передали конверт с деньгами дворнику Хайрулло Ибадуллаеву, который поймал выпавшего из окна 7-летнего мальчика. Об этом сообщает RT. Сбор средств сначала организовали жильцы дома, однако позже к нему присоединились люди из других городов России. Итоговую сумму участники акции раскрывать не стали.

Ибадуллаев рассказал RT, что намерен направить полученные средства на погашение кредита, ремонт дома и помощь родителям. В ближайшее время он планирует вернуться к семье в Узбекистан. По его словам, он также хотел бы увидеть спасенного ребёнка и поговорить с ним.

Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала о семье

Инцидент произошел 22 февраля. Мальчик выпал из окна квартиры в Петербурге, пока его мать ненадолго отлучилась на кухню. Ребенок висел на окне и плакал, когда его заметил дворник.

Ибадуллаев успел подбежать и поймать ребенка, прижав его к себе, чтобы смягчить удар. У мальчика диагностированы переломы голеней и грудной клетки, а также закрытая черепно-мозговая травма, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДеньгиСанкт-Петербург

Горячие новости

Все новости

партнеры