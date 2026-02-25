Соседи собрали деньги дворнику, спасшему ребенка в Петербурге
Жители Петербурга передали конверт с деньгами дворнику Хайрулло Ибадуллаеву, который поймал выпавшего из окна 7-летнего мальчика. Об этом сообщает RT. Сбор средств сначала организовали жильцы дома, однако позже к нему присоединились люди из других городов России. Итоговую сумму участники акции раскрывать не стали.
Ибадуллаев рассказал RT, что намерен направить полученные средства на погашение кредита, ремонт дома и помощь родителям. В ближайшее время он планирует вернуться к семье в Узбекистан. По его словам, он также хотел бы увидеть спасенного ребёнка и поговорить с ним.
Инцидент произошел 22 февраля. Мальчик выпал из окна квартиры в Петербурге, пока его мать ненадолго отлучилась на кухню. Ребенок висел на окне и плакал, когда его заметил дворник.
Ибадуллаев успел подбежать и поймать ребенка, прижав его к себе, чтобы смягчить удар. У мальчика диагностированы переломы голеней и грудной клетки, а также закрытая черепно-мозговая травма, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Чиновников ВСУ и СБУ задержали по делу о хищении на аэродромах
- Алиханов: В кабмин внесли полный перечень локализованных авто для такси
- Сябитова раскритиковала тайный брак Бероева с 21-летней балериной
- Мерц призвал Китай помочь в решении конфликта на Украине
- Объем ИИ-контента в российском сериале впервые превысит час
- «Кульминация к майским»: Когда в России начнут бушевать пожары
- Комик Сабуров заявил, что планирует вернуться в Россию
- Глава МИД Германии заявил, что вопрос активов России снят с повестки дня
- Макрон назначил нового директора Лувра
- «Аварийка спит»: Кто ответит за обрушение потолка на многодетную семью в Подольске