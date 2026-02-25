В Брянской области при атаке БПЛА ранен подросток

Подросток 14 лет получил ранения в результате атаки беспилотников на поселок Витемля Погарского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, украинские дроны-камикадзе нанесли удар по населенному пункту. В результате, как заявил глава области, пострадал ребенок.

ВСУ ударили по фельдшерско-акушерскому пункту в Брянской области

Богомаз уточнил, что с места происшествия подростка вывез глава Витемлянского сельского поселения Евгений Веремьев. По данным губернатора, он передал пострадавшего бригаде скорой помощи, несмотря на риск повторной атаки.

Мальчика доставили в больницу, ему оказали необходимую медицинскую помощь, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиБрянская Область

