В Брянской области при атаке БПЛА ранен подросток
Подросток 14 лет получил ранения в результате атаки беспилотников на поселок Витемля Погарского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, украинские дроны-камикадзе нанесли удар по населенному пункту. В результате, как заявил глава области, пострадал ребенок.
Богомаз уточнил, что с места происшествия подростка вывез глава Витемлянского сельского поселения Евгений Веремьев. По данным губернатора, он передал пострадавшего бригаде скорой помощи, несмотря на риск повторной атаки.
Мальчика доставили в больницу, ему оказали необходимую медицинскую помощь, передает «Радиоточка НСН».
