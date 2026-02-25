В Кремле назвали реальной угрозу передачи Украине ядерных технологий
Российские спецслужбы располагают сведениями о намерении Франции и Великобритании передать Украине ядерные технологии, и эти данные не являются безосновательными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии автору программы «Вести» Павлу Зарубину.
По словам Пескова, Москва опирается на информацию, полученную от своих специальных служб. Он отметил, что, учитывая предыдущий опыт, в Кремле считают подобную угрозу реальной, отмечает RT.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявило, что Лондон и Париж якобы готовятся передать Киеву ядерное оружие. По версии СВР, европейские страны рассчитывают, что наличие у Украины атомной или так называемой «грязной» бомбы позволит ей претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий.
Власти Франции и Великобритании эти обвинения отвергли, передает «Радиоточка НСН».
