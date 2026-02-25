Российские спецслужбы располагают сведениями о намерении Франции и Великобритании передать Украине ядерные технологии, и эти данные не являются безосновательными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии автору программы «Вести» Павлу Зарубину.

По словам Пескова, Москва опирается на информацию, полученную от своих специальных служб. Он отметил, что, учитывая предыдущий опыт, в Кремле считают подобную угрозу реальной, отмечает RT.