«Наверное, Борисов привлечет какой-то интерес к спектаклю, будучи хорошим актером, одним из лучших. Кстати, МХТ имени Чехова — очень успешный театр, по крайней мере, с финансовой точки зрения. В самом деле, театр с пустыми залами — это нечто противоестественное. Однако отмечу, что, помимо финансовых показателей, важны еще и художественные. И прекрасно, когда одно сочетается с другим», — сказал Заславский.

Ранее актер Илья Козырев рассказал, что спектакль Николая Рощина «Дон Кихот» в МХТ имени Чехова предложит зрителю задуматься, почему главный герой так стремился к победе, но потом отказался от нее. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

