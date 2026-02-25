Ректор ГИТИСа: Юра Борисов привлечет зрителей на новую постановку «Гамлета»
Имя Юры Борисова привлечет зрителей на премьеру «Гамлета» в МХТ имени Чехова, так как он один из лучших актеров России, сказал НСН Григорий Заславский.
Главная роль Юры Борисова в постановке «Гамлет» в МХТ имени Чехова, безусловно, привлечет зрителей на премьеру. Об этом НСН заявил ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский.
Российский актер Юрий Борисов сыграет главную роль в «Гамлете» Андрея Гончарова в МХТ имени Чехова. Премьера состоится в мае 2026 года, сообщил ТАСС со ссылкой на замдиректора театра по связям с общественностью Вадима Верника. Заславский предположил, что имя Борисова привлечет дополнительный интерес к спектаклю.
«Наверное, Борисов привлечет какой-то интерес к спектаклю, будучи хорошим актером, одним из лучших. Кстати, МХТ имени Чехова — очень успешный театр, по крайней мере, с финансовой точки зрения. В самом деле, театр с пустыми залами — это нечто противоестественное. Однако отмечу, что, помимо финансовых показателей, важны еще и художественные. И прекрасно, когда одно сочетается с другим», — сказал Заславский.
Ранее актер Илья Козырев рассказал, что спектакль Николая Рощина «Дон Кихот» в МХТ имени Чехова предложит зрителю задуматься, почему главный герой так стремился к победе, но потом отказался от нее. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Швейцария присоединится к санкциям ЕС против России из 19-го пакета
- «Структуры оценят»: Автоэксперт рассказал, кто купит новые «Москвичи»
- В Подмосковье задержали участника секты по делу о пропавших петербурженках
- Вэнс рассказал о прогрессе в переговорах США с Россией и Украиной
- Снежный покров в Москве может сохраниться до Пасхи
- В России с 1 марта заработает регистр беременных
- Ректор ГИТИСа: Юра Борисов привлечет зрителей на новую постановку «Гамлета»
- Психолог посоветовала не скандалить с мужчиной, если он не поздравил с 8 Марта
- Продажи восстановленных смартфонов в России выросли более чем в два раза
- В Брянской области при атаке БПЛА ранен подросток