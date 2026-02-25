Эффект обладания и ностальгия: Почему зумеры вернули моду на DVD и Blu-ray
Евгений Баженов заявил НСН, что сегодня первые версии фильмов удаляют с онлайн-площадок, а игры изымают из оборота из-за авторских прав на саундтреки в них, что и взывает интерес к контенту на дисках.
В России нет тренда на DVD и Blu-ray диски, как сейчас у зумеров на Западе, так как россияне могут найти старые версии фильмов на пиратских сайтах, а вот с музыкой и играми, конечно, сложнее. Об этом НСН рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Продажи фильмов на DVD и Blu-ray перестали резко падать на фоне роста интереса к этому формату со стороны зумеров (родившиеся с конца 1990-х по начало 2010-х. - Прим. НСН), пишет портал Los Angeles Times. Видеопрокаты фиксируют увеличение числа посетителей и подписчиков. Так, по данным Digital Entertainment Group, в 2025 году продажи DVD-, Blu-ray- и 4K Ultra HD-дисков сократились на 9%. Для сравнения, в 2023 и 2024 годах падение превышало 20% ежегодно. Баженов объяснил, с чем связан тренд на DVD и Blu-ray.
«В игровой индустрии очень много примеров, когда либо заканчиваются права, либо происходит что-то еще, и игру изымают из общего доступа, тоже самое происходит с музыкой на разных сервисах. Или сама концепция, что эта музыка не принадлежит тебе, и у тебя с аккаунта могут ее в любую секунду удалить. Никакого эффекта обладания нет, ты ее покупаешь в аренду. С играми вообще ужас - многие из них недоступны из-за того, что там была одна музыкальная композиция, и по авторским правам они больше не имеют права ее продавать. С фильмами тоже самое - очень большой запрос на разные версии фильмов, а многие кинодеятели на онлайн-площадках убирают старые версии. Например, оригинальную версию «Звездных войн» не найти, помогут только пиратские сайты. Очень сильно меняется контент, который ты когда-то любил, и легально пересмотреть его ты не можешь. А если ты покупаешь DVD и blue-ray, то каким ты фильм посмотрел, таким он и будет», - объяснил он.
При этом он подчеркнул, что в России это непопулярно, так как здесь почти все можно найти на пиратских сайтах.
«У нас в целом это было не особо развито, то есть коллекционные издания у нас более-менее покупаются, и рынок живет на «Авито», но это очень локальный прикол, не более того. А в целом у нас очень развито пиратство, и есть некоторые сайты, которые сохраняют разные версии фильмов. У нас с этим проблем нет. А на Западе легальное поле куда сильнее развито», - отметил он.
Ранее стало известно, что российская студия Watt Studio выпустила демоверсию шутера от первого лица Grimps, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Брянской области при атаке БПЛА ранен подросток
- Соседи собрали деньги дворнику, спасшему ребенка в Петербурге
- В Кремле назвали реальной угрозу передачи Украине ядерных технологий
- Эффект обладания и ностальгия: Почему зумеры вернули моду на DVD и Blu-ray
- В Германии задержан подозреваемый в убийстве Андрея Портнова
- Житель Белгородской области умер после удара дрона по машине
- Чиновников ВСУ и СБУ задержали по делу о хищении на аэродромах
- Алиханов: В кабмин внесли полный перечень локализованных авто для такси
- Сябитова раскритиковала тайный брак Бероева с 21-летней балериной
- Мерц призвал Китай помочь в решении конфликта на Украине