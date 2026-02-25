«В игровой индустрии очень много примеров, когда либо заканчиваются права, либо происходит что-то еще, и игру изымают из общего доступа, тоже самое происходит с музыкой на разных сервисах. Или сама концепция, что эта музыка не принадлежит тебе, и у тебя с аккаунта могут ее в любую секунду удалить. Никакого эффекта обладания нет, ты ее покупаешь в аренду. С играми вообще ужас - многие из них недоступны из-за того, что там была одна музыкальная композиция, и по авторским правам они больше не имеют права ее продавать. С фильмами тоже самое - очень большой запрос на разные версии фильмов, а многие кинодеятели на онлайн-площадках убирают старые версии. Например, оригинальную версию «Звездных войн» не найти, помогут только пиратские сайты. Очень сильно меняется контент, который ты когда-то любил, и легально пересмотреть его ты не можешь. А если ты покупаешь DVD и blue-ray, то каким ты фильм посмотрел, таким он и будет», - объяснил он.

При этом он подчеркнул, что в России это непопулярно, так как здесь почти все можно найти на пиратских сайтах.

«У нас в целом это было не особо развито, то есть коллекционные издания у нас более-менее покупаются, и рынок живет на «Авито», но это очень локальный прикол, не более того. А в целом у нас очень развито пиратство, и есть некоторые сайты, которые сохраняют разные версии фильмов. У нас с этим проблем нет. А на Западе легальное поле куда сильнее развито», - отметил он.

Ранее стало известно, что российская студия Watt Studio выпустила демоверсию шутера от первого лица Grimps, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



