Пленный из ВСУ: Побег через санчасть стоит 5 тысяч долларов

Побег через санитарную часть во Львове стоит военнослужащим от 5 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пленного военного ВСУ 81-й аэромобильной бригады ВСУ Игоря Гуцула.

СМИ: Бригада ВСУ дезертировала почти в полном составе

По его словам, можно было остаться в «учебке» или уехать домой через санчасть – чтобы потом сбежать. Гуцул отметил, что летом 2025 года его схватили на улице сотрудники полиции и территориального центра комплектования.

Ранее стало известно, что большинство проходивших подготовку в Британии офицеров ВСУ дезертирует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети
