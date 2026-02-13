Пленный из ВСУ: Побег через санчасть стоит 5 тысяч долларов
13 февраля 202603:02
Побег через санитарную часть во Львове стоит военнослужащим от 5 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пленного военного ВСУ 81-й аэромобильной бригады ВСУ Игоря Гуцула.
По его словам, можно было остаться в «учебке» или уехать домой через санчасть – чтобы потом сбежать. Гуцул отметил, что летом 2025 года его схватили на улице сотрудники полиции и территориального центра комплектования.
Ранее стало известно, что большинство проходивших подготовку в Британии офицеров ВСУ дезертирует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
