Европа находится в стрессе и страхе, сообщил в соцсетях глава правительства Словакии Роберт Фицо.

По его словам, из этой части света уходят серьезные компании. Это происходит на фоне утраты Евросоюзом конкурентоспособности. Премьер-министр со ссылкой на своих европейских коллег указал, что серьезные фирмы ушли с территории, есть потери в химической промышленности и других отраслях.

Фицо отметил, что Еврокомиссия должна будет представить свои предложения по повышению конкурентоспособности ЕС на саммите в марте.

Ранее Фицо заявил, что Евросоюз готов дойти «до края пропасти» из-за своей антироссийской политики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

