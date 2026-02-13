Фицо: В Европе на фоне стресса и страха уходят серьезные компании
Европа находится в стрессе и страхе, сообщил в соцсетях глава правительства Словакии Роберт Фицо.
По его словам, из этой части света уходят серьезные компании. Это происходит на фоне утраты Евросоюзом конкурентоспособности. Премьер-министр со ссылкой на своих европейских коллег указал, что серьезные фирмы ушли с территории, есть потери в химической промышленности и других отраслях.
Фицо отметил, что Еврокомиссия должна будет представить свои предложения по повышению конкурентоспособности ЕС на саммите в марте.
Ранее Фицо заявил, что Евросоюз готов дойти «до края пропасти» из-за своей антироссийской политики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Иностранные бренды непременно вернутся в Россию
- Фицо: В Европе на фоне стресса и страха уходят серьезные компании
- Пленный из ВСУ: Побег через санчасть стоит 5 тысяч долларов
- СМИ: Внешний долг России составляет 61,97 млрд долларов
- СМИ: Россия и США могут вернуться к расчетам в долларах
- В Нигере объявили о начале войны с Францией
- СМИ: Трамп в ближайшие недели может выйти из переговоров вокруг Украины
- Слуцкий призвал главу НАТО не бросаться угрозами в адрес крупнейшей ядерной державы
- Мадуро заявил, что власти Венесуэлы делают то, что нужно
- В России вступят в силу новые правила работы гостиниц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru