Гинцбург верит в силу «Спутника V» в борьбе с новым «британским штаммом»

«За всех специалистов не скажу, но институт Гамалеи еще не получал образцы этого штамма. «Спутник V» очень хорошо защищает от всех исследуемых штаммов, включая «дельту». Конкретно с новым английским вариантом мы дела не имели, но из общих соображений, он должен защищать и от этого штамма, хотя экспериментально мы это еще не проверяли», - сказал Гинцбург.

По его словам, мутация вируса будет продолжаться бесконечно, а спасет от него только вакцинация.

«Процесс изменения возбудителя, который циркулирует в природе, он бесконечен, и все время будут возникать новые штаммы. Это будет нас тревожить до тех пор, пока мы не провакцинируем достаточное количество населения», - подчеркнул директор центра имени Гамалеи.

При этом он допустил, что рано или поздно в вакцину «Спутник V» придется вносить изменения.