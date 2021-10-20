Гинцбург верит в силу «Спутника V» в борьбе с новым «британским штаммом»
Александр Гинцбург сказал НСН, что не исключает появление со временем штамма, из-за которого придется менять антигенный состав «Спутника V». Но - не сейчас.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что вакцина «Спутник V» должна быть эффективна против нового «британского штамма» COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Великобритании стала распространяться новая версия коронавируса под названием AY.4.2. По мнению ученых, на которых ссылается Financial Times, «британский штамм» на 10-15% заразнее «дельта»-штамма коронавируса.
«За всех специалистов не скажу, но институт Гамалеи еще не получал образцы этого штамма. «Спутник V» очень хорошо защищает от всех исследуемых штаммов, включая «дельту». Конкретно с новым английским вариантом мы дела не имели, но из общих соображений, он должен защищать и от этого штамма, хотя экспериментально мы это еще не проверяли», - сказал Гинцбург.
По его словам, мутация вируса будет продолжаться бесконечно, а спасет от него только вакцинация.
«Процесс изменения возбудителя, который циркулирует в природе, он бесконечен, и все время будут возникать новые штаммы. Это будет нас тревожить до тех пор, пока мы не провакцинируем достаточное количество населения», - подчеркнул директор центра имени Гамалеи.
При этом он допустил, что рано или поздно в вакцину «Спутник V» придется вносить изменения.
«Я не исключаю, что могут быть такие варианты, из-за которых придется менять антигенный состав вакцины, если они широко распространятся по миру и будут нечувствительны к тем вакцинам, которые были созданы против «уханьского» штамма. Я этого не исключаю, но к этому мы тоже готовы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Вирусологи обнаружили «британский штамм» AY.4.2 недавно, отслеживая эволюцию «дельта»-штамма. На сегодня, каждый десятый случай заражения коронавирусом в Великобритании приходится на новый штамм. Один случай был зафиксирован и в Израиле. Британские ученые предполагают, что штамм AY.4.2 может стать наиболее заразным за все время пандемии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+34 073 / сут.
Умерли
226 тыс.+1 028 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 231 / сут.
- Песков заявил, что Путин примет рамочное решение по нерабочим дням
- Морозы до -40°С. Некоторым регионам России пообещали «суровый ноябрь»
- Непривитый Песков рассказал о сроках ревакцинации Путина
- Суд оштрафовал Дудя на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
- В Госдуме поддержали продление заморозки накопительной части пенсий
- Минздрав: Помощь пациентам с COVID-19 оказывают около 650 тыс. медработников
- В Кремле допускают встречу Путина и Байдена до конца года
- СМИ: На Украине запретят физлицам пополнять депозиты рублями
- Талибы в Москве подтвердили свои обязательства
- Пропавшую на Урале школьницу нашли живой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru