Гинцбург верит в силу «Спутника V» в борьбе с новым «британским штаммом»

Александр Гинцбург сказал НСН, что не исключает появление со временем штамма, из-за которого придется менять антигенный состав «Спутника V». Но - не сейчас.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что вакцина «Спутник V» должна быть эффективна против нового «британского штамма» COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Великобритании стала распространяться новая версия коронавируса под названием AY.4.2. По мнению ученых, на которых ссылается Financial Times, «британский штамм» на 10-15% заразнее «дельта»-штамма коронавируса.

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«За всех специалистов не скажу, но институт Гамалеи еще не получал образцы этого штамма. «Спутник V» очень хорошо защищает от всех исследуемых штаммов, включая «дельту». Конкретно с новым английским вариантом мы дела не имели, но из общих соображений, он должен защищать и от этого штамма, хотя экспериментально мы это еще не проверяли», - сказал Гинцбург.

По его словам, мутация вируса будет продолжаться бесконечно, а спасет от него только вакцинация.

«Процесс изменения возбудителя, который циркулирует в природе, он бесконечен, и все время будут возникать новые штаммы. Это будет нас тревожить до тех пор, пока мы не провакцинируем достаточное количество населения», - подчеркнул директор центра имени Гамалеи.

При этом он допустил, что рано или поздно в вакцину «Спутник V» придется вносить изменения.

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«Я не исключаю, что могут быть такие варианты, из-за которых придется менять антигенный состав вакцины, если они широко распространятся по миру и будут нечувствительны к тем вакцинам, которые были созданы против «уханьского» штамма. Я этого не исключаю, но к этому мы тоже готовы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Вирусологи обнаружили «британский штамм» AY.4.2 недавно, отслеживая эволюцию «дельта»-штамма. На сегодня, каждый десятый случай заражения коронавирусом в Великобритании приходится на новый штамм. Один случай был зафиксирован и в Израиле. Британские ученые предполагают, что штамм AY.4.2 может стать наиболее заразным за все время пандемии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Спутник VКоронавирусАлександр Гинцбург
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