Ученые предупредили о новом опасном штамме коронавируса в Британии

В Великобритании распространяется новый штамм коронавируса — AY.4.2. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на ученого Джеффри Барретта из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже и директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу.

Отмечается, что данный вид является вариацией штамма «Дельта», но обладает большей заразностью – на 10-15%.

По словам ученых, штамм может оказаться самым заразным с начала пандемии.

Сообщается, что в Британии на данную вариацию приходится около 10% всех случае заражения.

Ранее ученые из Великобритании и Италии обнаружили связь между частотой пульса человека и смертностью от коронавирусной инфекции.

