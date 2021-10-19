Ученые предупредили о новом опасном штамме коронавируса в Британии
В Великобритании распространяется новый штамм коронавируса — AY.4.2. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на ученого Джеффри Барретта из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже и директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу.
Отмечается, что данный вид является вариацией штамма «Дельта», но обладает большей заразностью – на 10-15%.
По словам ученых, штамм может оказаться самым заразным с начала пандемии.
Сообщается, что в Британии на данную вариацию приходится около 10% всех случае заражения.
Ранее ученые из Великобритании и Италии обнаружили связь между частотой пульса человека и смертностью от коронавирусной инфекции.
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