«Без живодерства!»: Бурматов представил три главных законопроекта 2024 года
Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заверил НСН, что депутаты продолжат бороться с жестоким обращением с животными.
Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН представил законопроекты комитета, которые с большой долей вероятности будут приняты уже в 2024 году. Прежде всего, речь идет о введении ответственности за распространение живодерского контента.
«У нас сейчас несколько законопроектов, рассмотрения которых мы ожидаем в 2024 году. Во-первых, это административная ответственность за распространение живодерского контента, контента, связанного с жестоким обращением с животными. Это всякого рода треш-стримы, догхантеры, которые призывают к убийствам животных», - рассказал он.
Также в следующем году ожидается рассмотрение законопроектов, которые призваны урегулировать коммерческое разведение животных – как в частном порядке, так и в магазинах.
«Второй законопроект касается регулирования коммерческого разведения животных. Много случаев, когда люди разводят животных на продажу, а их деятельность никак не регулируется. Еще со следующего года вступает в силу нормативный акт к еще одному моему закону, который уже принят. Это подзаконный акт, который касается продажи животных в магазинах, что делает незаконным торговлю животными на птичьих рынках, где они содержатся в неподобающих условиях. Также это коснется ряда зоомагазинов, которые содержат в аквариумах кошек и собак без нормального питания. Все это тоже попадет поз запрет», - отметил депутат.
Бурматов подчеркнул, что отдельно депутаты сегодня работают над проектом закона, который позволит моментально конфисковывать животного у злостного нарушителя.
«У нас есть еще идея, связанная с введением конфискации животных у недобросовестных хозяев, которые над ними издеваются. У нас, к сожалению, практика конфискации практически не работает. Как правило, когда человек уличен в жестоком обращении, дело заводится, а животное остается у этого же человека. Это, конечно, нонсенс. Над этим мы тоже собираемся поработать», - добавил собеседник НСН.
Региональные власти по-прежнему не могут разрешать эвтаназию бездомных животных, любые подобные попытки пресекаются прокуратурой, заявил ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Серия взрывов прогремела в Киеве
- Фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе возглавил американский прокат
- Взрыв разрушил улицу в селе под Воронежем
- Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30 человек
- Три тысячи мигрантов доставили в полицию в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге
- Мужчина погиб из-за залетевшего в квартиру фейерверка в Челябинске
- Умер продюсер и звукоинженер The Grateful Dead Джон Катлер
- Для россиян изменятся правила проведения экзаменов на права
- Еще один ребенок скончался после субботнего обстрела Белгорода
- Путин: Удар Киева по Белгороду – террористический акт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru