Путин учредил для аспирантов президентскую стипендию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому аспиранты и адъюнкты, проводящие научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития России, будут получать стипендию в размере 75 тысяч рублей.

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Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, кандидатов на получение президентской стипендии будут выдвигать их научные руководители.

Отмечается, что претендовать на выплату могут аспиранты и адъюнкты, очно обучающиеся в российских образовательных организациях. Стипендия будет назначаться на срок от года до четырёх лет, выплаты будут осуществляться ежемесячно.

Российский лидер также поручил кабмину образовать совет, который будет заниматься вопросами назначения и осуществления выплат.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому в 2024 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 19 242 рублей в месяц, пишут «Известия».

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