СМИ: Япония впервые за полвека останется без панд
Япония останется без панд из Китая для своих зоопарков из-за обострения отношений с Пекином. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Отмечается, что в стране находятся две арендованные у КНР панды - Сяо-Сяо и Лей-Лей. Животные стали главной достопримечательностью зоопарка Уэно в Токио. Официальный срок аренды панд истекает в феврале 2026 года, однако ожидается, что их вернут на родину в январе.
Япония останется без панд в своих зоопарках впервые за полвека. Токио опасается, что Пекин может отказать Японии в аренде новых животных.
Отношения Японии и Китая обострились после высказываний японского премьер-министра Санаэ Такаити. Политик заявляла, что возможный военный кризис у Тайваня станет экзистенциальной угрозой, которая способна вынудить Токио использовать право на коллективную самооборону, напоминает РЕН ТВ.
