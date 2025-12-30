Умер выполнявший боевые задачи на СВО пресс-офицер Московского военного округа

Пресс-офицер Московского военного округа майор Дмитрий Шутов ушел из жизни в возрасте 31 года. Об этом пишет газета «Красная звезда».

«Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны... с глубоким прискорбием сообщает, что ушел из жизни майор Шутов Дмитрий Андреевич», - говорится в некрологе.

В последние дни пресс-офицер выполнял боевые задачи на купянском направлении специальной военной операции.

Дмитрий Шутов родился в Ижевске, окончил Военный университет Минобороны и прошел курсы профессиональной переподготовки, став специалистом по информационному обеспечению и связям с общественностью. Майор работал в Сирии, участвовал в СВО на Украине и организовывал работу представителей СМИ в составе пресс-центра группировки войск «Запад». В 2024-м Шутов стал офицером пресс-службы Московского военного округа.

