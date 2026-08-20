Пока россияне только пробуют китайское пиво, и его дальнейшая судьба на рынке будет зависеть от его качества, добавил Шапкин. Вполне вероятно, что еще больше наращивать импорт РФ так и не станет.

«Дальнейшая динамика будет зависеть от того, насколько качественная эта продукция. Сейчас этот рост идет в качестве напитка, который было бы любопытно попробовать. То есть сыграл роль фактор своего рода экзотики. Примерно так же относятся в Китае к нашей продукции, тоже пробуют, и им тоже интересно. Может быть, потребители попробуют и успокоятся, и наращиваться поставки китайского пива не будут. Может быть, россиянам будет интересно попробовать пиво из Индии или откуда-то еще. Но увеличивать поставки Китай может. Это страна, которая пьет, в основном, крепкие напитки и пиво», — сообщил собеседник НСН.

Он добавил, что хотя в Китае гораздо меньше приняты в употреблении вина, винодельческая промышленность начала активно развиваться, и страна стала экспортировать в том числе и этот вид алкогольной продукции.

Ранее руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский рассказывал НСН, что российское пиво не уступает импортной продукции из той же ценовой категории.

