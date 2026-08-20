Доли процента: Почему рост импорта китайского пива не угрожает производителям из РФ
Для россиян китайское пиво — не более чем любопытная экзотика, и его будущее на рынке будет зависеть от качества продукции, заявил НСН Павел Шапкин.
Доля китайского пива на российском рынке настолько мала, что даже кратное увеличение импорта не сможет существенно повлиять на соотношение сил, при этом для россиян такие напитки остаются экзотикой, рассказал НСН председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
В июле экспорт китайского пива в Россию достиг максимума за всю историю взаимной торговли, следует из данных таможенного управления страны. По сравнению с июнем поставки выросли в 1,5 раза – до 7,3 миллиона долларов. РФ стала крупнейшим импортером такой продукции из Китая, опередив Гонконг и Мьянму. Несмотря на это, в общем объеме рынка доля продукции из КНР все еще остается крайне незначительной, отметил Шпагин.
«Они ввезли в июле меньше миллиона литров — это достаточно незначительная доля рынка. Сейчас доля всего импорта у нас занимает примерно 3% от того пива, которое продается на российском рынке. И на долю китайского приходятся десятые процента. Эта доля рынка совершенно незначительна и никакого влияния не оказывает на наших производителей. Основная часть пива у нас везется из Беларуси — примерно 75% импортного пива. Идет тенденция на импортозамещение из Чехии и Германии, в том числе китайским пивом. Пробуют россияне, что-то им нравится. Просто им хочется попробовать что-то импортное и по нормальной цене, потому что на пиво из недружественных стран ввели повышенную пошлину, а на пиво из дружественных стран пошлина осталась на том уровне. Но все равно цена высокая, и общее потребление падает. Тем не менее отдельные сегменты растут, вот сейчас это китайское пиво», — пояснил он.
Пока россияне только пробуют китайское пиво, и его дальнейшая судьба на рынке будет зависеть от его качества, добавил Шапкин. Вполне вероятно, что еще больше наращивать импорт РФ так и не станет.
«Дальнейшая динамика будет зависеть от того, насколько качественная эта продукция. Сейчас этот рост идет в качестве напитка, который было бы любопытно попробовать. То есть сыграл роль фактор своего рода экзотики. Примерно так же относятся в Китае к нашей продукции, тоже пробуют, и им тоже интересно. Может быть, потребители попробуют и успокоятся, и наращиваться поставки китайского пива не будут. Может быть, россиянам будет интересно попробовать пиво из Индии или откуда-то еще. Но увеличивать поставки Китай может. Это страна, которая пьет, в основном, крепкие напитки и пиво», — сообщил собеседник НСН.
Он добавил, что хотя в Китае гораздо меньше приняты в употреблении вина, винодельческая промышленность начала активно развиваться, и страна стала экспортировать в том числе и этот вид алкогольной продукции.
Ранее руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский рассказывал НСН, что российское пиво не уступает импортной продукции из той же ценовой категории.
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