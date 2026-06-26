Помимо основных рынков сбыта российского алкоголя, сегодня отечественный товар активно поставляется в такое новое направление, как Индия, также возобновился экспорт водки в Малайзию и Лаос. Об этом НСН заявил доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

Россия с начала года значительно увеличила поставки коньяка в Китай. Так, за первые пять месяцев года экспорт коньячной продукции вырос в 11 раз в физическом выражении и в 31 раз в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт». Было поставлено свыше 2600 литров коньяка на сумму порядка $100 тысяч. Черниговский назвал страны — лидеры по поставкам алкоголя из России.