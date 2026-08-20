Нарколог раскрыл, почему алкоголизм не передается по наследству

По его словам, мутировавшие геномы воспринимают алкоголь более токсично, а ген DRD2, который отвечает за дофаминовые рецепторы, приносит меньше удовольствия от обычной жизни.

Он добавил, что приемные дети дети, которые рождены от людей с алкогольной зависимостью, болеют в четыре-семь раз чаще, даже если растут в трезвом окружении. Схожие цифры и с наркотическими проблемами: риск «сесть на иглу» на 30-60% выше, чем у обычных людей, но это еще не приговор.

«Зависимость — сложное заболевание, в котором переплетаются гены, окружение, привычки и личный выбор. Наследуется не сама зависимость, а особенности обмена веществ и работы нервной системы», — заявил врач «Газете.Ru».

Ранее врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев назвал в эфире НСН самые «пьяные» времена года.

