Нарколог раскрыл, почему алкоголизм не передается по наследству
Тяга к спиртному зависит только от окружающей среды, но не от генов. С таким заявлением выступил врач-нарколог, главный врач клиники «Алкомед» Николай Чередниченко.
По его словам, мутировавшие геномы воспринимают алкоголь более токсично, а ген DRD2, который отвечает за дофаминовые рецепторы, приносит меньше удовольствия от обычной жизни.
Он добавил, что приемные дети дети, которые рождены от людей с алкогольной зависимостью, болеют в четыре-семь раз чаще, даже если растут в трезвом окружении. Схожие цифры и с наркотическими проблемами: риск «сесть на иглу» на 30-60% выше, чем у обычных людей, но это еще не приговор.
«Зависимость — сложное заболевание, в котором переплетаются гены, окружение, привычки и личный выбор. Наследуется не сама зависимость, а особенности обмена веществ и работы нервной системы», — заявил врач «Газете.Ru».
Ранее врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев назвал в эфире НСН самые «пьяные» времена года.
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