Доход более 400 млрд в год: Цифровой рубль сравнили с рельсами
Главная проблема цифрового рубля может оказаться в том, что им будут мало пользоваться, заявил НСН Илья Иванинский.
Риски от внедрения цифрового рубля будут минимальны, хотя понадобятся средства на поддержание необходимой инфраструктуры, однако потенциально такая форма нацвалюты может принести серьезный дополнительный доход, рассказал НСН директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.
Эксперты предупредили о возможных рисках для коммерческих банков из-за введения цифрового рубля. Специалисты считают, что такие финансовые организации могут лишиться части клиентов из-за введения третьей формы национальной валюты. При этом им будет необходимо нести расходы на поддержание инфраструктуры для такого формата расчетов. Однако Иванинский уверен, что негативный эффект от цифрового рубля для банков будет минимален.
«Я не вижу пока угрозы от цифрового рубля именно в такой формулировке. Я не вижу, чтобы цифровой рубль создавал какие-то риски для финансовой инфраструктуры. Эффект от цифрового рубля может состоять в том, что часть активов, которые сейчас находятся на балансах банков, может перейти в цифровой рубль. Однако Банк России сейчас прорабатывает вариант, чтобы то, что хранится в цифровом рубле, оставались на балансах банков. И в этом контексте эффект какой-то негативный будет для банков минимальный», — поделился мнением бизнес-аналитик.
Он подчеркнул, что любые изменения требуют инвестиций и затрат, однако в перспективе это приводит и к увеличению доходов. По его оценкам, эффект от цифрового рубля может превысить 400 млрд в год.
«Затраты на поддержание инфраструктуры неизбежно возникают, как и в случае с любой инфраструктурой, независимо от того, кем она создается. Тут важный вопрос в том, сколько эта инфраструктура приносит дополнительных доходов. По нашим оценкам, общий эффект от цифрового рубля в год в России составляет 423 млрд рублей. Из них львиная доля приходится на так называемые смарт-контракты. Сам по себе цифровой рубль можно сравнить с рельсами, а смарт-контракты — это новые продукты, которые на основании него могут возникнуть — это поезда, которые по этим рельсам поедут. Прокладка рельсов неизбежно требует инвестиций, а затем затрат на их поддержание, но и доходы благодаря тому, что логистика ускоряется, тоже есть», — пояснил Иванинский.
К потенциальной проблеме, которая может возникнуть с внедрением цифрового рубля специалист относит недостаточно активное использование.
«Главный вопрос с цифровым рублем заключается не в том, какие он создаст угрозы или риски. Вопрос в том, насколько активно им будут пользоваться люди и компании. Потому что прогнозируемый финансовый эффект исходит из предпосылки о достаточно активном использовании цифрового рубля. А сейчас в России очень развитые банковская система, платежная система, одни из самых развитых в мире. И незакрытых "болей" в России практически нет в плане платежей. Подчеркиваю, что внутри страны, не в международном контуре, естественно. И поэтому единственный связанный с цифровым рублем риск, который я вижу — это то, что он будет недостаточно быстро набирать пользовательскую базу, и пользование им будет не такое активное, как необходимо, чтобы получить большие экономические эффекты», — отметил он.
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