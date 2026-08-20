Эксперты предупредили о возможных рисках для коммерческих банков из-за введения цифрового рубля. Специалисты считают, что такие финансовые организации могут лишиться части клиентов из-за введения третьей формы национальной валюты. При этом им будет необходимо нести расходы на поддержание инфраструктуры для такого формата расчетов. Однако Иванинский уверен, что негативный эффект от цифрового рубля для банков будет минимален.

«Я не вижу пока угрозы от цифрового рубля именно в такой формулировке. Я не вижу, чтобы цифровой рубль создавал какие-то риски для финансовой инфраструктуры. Эффект от цифрового рубля может состоять в том, что часть активов, которые сейчас находятся на балансах банков, может перейти в цифровой рубль. Однако Банк России сейчас прорабатывает вариант, чтобы то, что хранится в цифровом рубле, оставались на балансах банков. И в этом контексте эффект какой-то негативный будет для банков минимальный», — поделился мнением бизнес-аналитик.

Он подчеркнул, что любые изменения требуют инвестиций и затрат, однако в перспективе это приводит и к увеличению доходов. По его оценкам, эффект от цифрового рубля может превысить 400 млрд в год.

«Затраты на поддержание инфраструктуры неизбежно возникают, как и в случае с любой инфраструктурой, независимо от того, кем она создается. Тут важный вопрос в том, сколько эта инфраструктура приносит дополнительных доходов. По нашим оценкам, общий эффект от цифрового рубля в год в России составляет 423 млрд рублей. Из них львиная доля приходится на так называемые смарт-контракты. Сам по себе цифровой рубль можно сравнить с рельсами, а смарт-контракты — это новые продукты, которые на основании него могут возникнуть — это поезда, которые по этим рельсам поедут. Прокладка рельсов неизбежно требует инвестиций, а затем затрат на их поддержание, но и доходы благодаря тому, что логистика ускоряется, тоже есть», — пояснил Иванинский.