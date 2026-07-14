Россиян призвали не ждать снижения цен на пиво из-за обвала спроса
Затоваривание пивных складов может привести к росту скидок, промоакций и сокращению производства, но не к значительному снижению цен, сказал НСН Максим Черниговский.
Российский пивной рынок вряд ли сможет быстро восстановиться после рухнувшего спроса, однако о долгосрочном падении говорить пока рано, сказал НСН доцент Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
Пивной рынок России вошел в фазу стагнации после рекордного 2024 года, когда производство пива и пивных напитков достигло 908 млн декалитров, а розничные продажи составили 833,1 млн декалитров, пишут «Известия» со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства. Черниговский отметил, что порядка 95% рынка приходится на продукцию российского производства.
«Дисбаланс действительно есть: в 2025 году розничные продажи пива и пивных напитков снизились на 16%, а производство — только на 1%. При этом около 95% рынка приходится на продукцию российского производства. Поэтому такой разрыв сложно объяснить только падением спроса. Есть основания предполагать, что часть снижения связана с некорректностью учета розничных продаж в переходный период 2025 года. Это с одной стороны. С другой — спрос действительно оказался под давлением из-за роста цен, в том числе на фоне повышения акцизов. Поэтому быстрого восстановления рынка я бы не ожидал, но и делать вывод о долгосрочном падении только по данным одного года преждевременно», — сказал собеседник НСН.
По его словам, затоваривание складов не приведет к падению цен на пиво.
«Затоваривание у отдельных производителей и дистрибьюторов возможно, особенно если выпуск сокращался медленнее спроса. Это может привести к росту скидок, промоакций и сокращению производства. Но общего падения цен я не жду: акцизы, упаковка, логистика и другие издержки продолжают расти. Скорее замедлится рост цен, чем начнется их снижение», — добавил эксперт.
Ранее стало известно, что потребление алкоголя на территории России в июне снизилось до нового минимума с 1997-1998 годов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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