Российский пивной рынок вряд ли сможет быстро восстановиться после рухнувшего спроса, однако о долгосрочном падении говорить пока рано, сказал НСН доцент Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

Пивной рынок России вошел в фазу стагнации после рекордного 2024 года, когда производство пива и пивных напитков достигло 908 млн декалитров, а розничные продажи составили 833,1 млн декалитров, пишут «Известия» со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства. Черниговский отметил, что порядка 95% рынка приходится на продукцию российского производства.