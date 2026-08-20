«Что-то в ней есть»: В России намекнули на успех продолжения «Горничной»
Россияне жадно смотрели первый фильм «Горничная», так что не исключено, что ко второй части будет такое же внимание, заявил НСН Александр Голубчиков.
У продолжения «Горничной» отличные шансы собрать кассу, особенно, если фильм в 2027 году выйдет в новогодние каникулы. Об этом НСН рассказал кинокритик Александр Голубчиков.
Продолжение триллера с Сидни Суини получило название «Тайна горничной». В широкий прокат картина выйдет 17 декабря 2027 года, пишет Variety. В основу фильма ляжет вторая книга Фриды Мак-Фадден из серии о Милли Кэллоуэй. Напомним, что первый фильм «Горничная» прошел с успехом в мировом прокате, собрав $400 млн. В российском прокате картина собрала более 1 млрд рублей. Голубчиков напомнил, в чем был успех «Горничной».
«Секрет "Горничной" кроется в двух вещах. Во‑первых, в самой Сидни Суини, у которой сейчас какое‑то совершенно ошеломляющее количество поклонников. Не сказать, что она выдающаяся актриса, но вот что‑то в ней есть, что привлекает публику. Во‑вторых, последние годы у нас в кино наметился дефицит жанра триллер — он ушёл в стриминги. Так что, когда выходит какой‑то триллер, ещё и с намёком на "50 оттенков серого", этим хочется насладиться в коллективе. Отсюда и кассовый результат. Плюс в России дефицит западного кино в прокате, так что мы бросаемся на него, как голодные собаки на кость», — раскрыл он.
По его словам, у второй части отличные шансы собрать большую кассу, если картину в России выпустят в прокат в правильный промежуток времени.
«Декабрь в России — это время выхода „Ёлок“ и потом ожидания новогоднего кино. И вот между „Ёлками“ и Новым годом, в принципе, у фильма есть шансы. Если ему дадут прокатку на выход в этом периоде — до Нового года, — то он свою кассу возьмёт. Если же ему не дадут выйти в середине декабря, то он вполне сможет выйти в середине января, когда основной поток зрительского интереса к отечественному кино схлынет. И там уже как раз будет работать изголодавшееся нутро по западному кино. Если он выйдет до Нового года, то у него будет всего полторы недели, и это не самое кассовое время для фильмов», — подытожил он.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН заявил, что байопик «Майкл» о Майкле Джексоне привлек молодую аудиторию, что позволило ему собрать в российском прокате миллиард рублей.
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