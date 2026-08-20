У продолжения «Горничной» отличные шансы собрать кассу, особенно, если фильм в 2027 году выйдет в новогодние каникулы. Об этом НСН рассказал кинокритик Александр Голубчиков.

Продолжение триллера с Сидни Суини получило название «Тайна горничной». В широкий прокат картина выйдет 17 декабря 2027 года, пишет Variety. В основу фильма ляжет вторая книга Фриды Мак-Фадден из серии о Милли Кэллоуэй. Напомним, что первый фильм «Горничная» прошел с успехом в мировом прокате, собрав $400 млн. В российском прокате картина собрала более 1 млрд рублей. Голубчиков напомнил, в чем был успех «Горничной».

«Секрет "Горничной" кроется в двух вещах. Во‑первых, в самой Сидни Суини, у которой сейчас какое‑то совершенно ошеломляющее количество поклонников. Не сказать, что она выдающаяся актриса, но вот что‑то в ней есть, что привлекает публику. Во‑вторых, последние годы у нас в кино наметился дефицит жанра триллер — он ушёл в стриминги. Так что, когда выходит какой‑то триллер, ещё и с намёком на "50 оттенков серого", этим хочется насладиться в коллективе. Отсюда и кассовый результат. Плюс в России дефицит западного кино в прокате, так что мы бросаемся на него, как голодные собаки на кость», — раскрыл он.