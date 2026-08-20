Врач назвала главные риски использования ИИ в медицине

Критические отрасли медицины с 1 сентября 2026 года обязаны использовать российские модели искусственного интеллекта (ИИ) и активно их внедрять. Уточняется, что речь идет о таких продуктах как YandexGPT и GigaChat. Улумбекова призвала к разумному использованию ИИ.

«Это модели машинного обучения или слабые модели ИИ, предназначенные для решения узкого круга задач. Например, они в состоянии определить, имеется ли на снимках МРТ патология. Наиболее частые риски здесь – неполный ответ и потеря логики в сложной, нетипичной клинической ситуации, когда у модели нет точной информации по задаваемому вопросу», — отметила она в материале «Профиль.ру».

Улумбекова добавила, что в будущем спрос на врачей снизится из-за развития технологий, но возрастет роль фельдшеров.

Ранее молекулярный биолог, академик РАН Петр Чумаков объяснил НСН, как нейросети помогут ученым создавать опасные вирусы.

