Врач назвала главные риски использования ИИ в медицине
Нейросети могут прийти на смену диагностам уже в ближайшее время. Такое мнение выразила ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.
Критические отрасли медицины с 1 сентября 2026 года обязаны использовать российские модели искусственного интеллекта (ИИ) и активно их внедрять. Уточняется, что речь идет о таких продуктах как YandexGPT и GigaChat. Улумбекова призвала к разумному использованию ИИ.
«Это модели машинного обучения или слабые модели ИИ, предназначенные для решения узкого круга задач. Например, они в состоянии определить, имеется ли на снимках МРТ патология. Наиболее частые риски здесь – неполный ответ и потеря логики в сложной, нетипичной клинической ситуации, когда у модели нет точной информации по задаваемому вопросу», — отметила она в материале «Профиль.ру».
Улумбекова добавила, что в будущем спрос на врачей снизится из-за развития технологий, но возрастет роль фельдшеров.
Ранее молекулярный биолог, академик РАН Петр Чумаков объяснил НСН, как нейросети помогут ученым создавать опасные вирусы.
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