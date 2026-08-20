По словам депутата, это даст возможность Украине наносить удары вглубь российской территории, что является неприемлемым для Москвы. Производство будет считаться частью украинского военно-промышленного комплекса, а значит автоматические превращается в законную военную цель.

«Законная военная цель. Где он находится — какая разница? Боеприпасы и вооружение, которые производятся, потом применяются по нашим войскам. Я не знаю, как к этому можно относиться по-другому», — сообщил он «Ленте.ру».

Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев объяснил НСН, с какими вызовами столкнется ПВО России и сколько дронов в день уничтожается над территорией РФ.

