В Госдуме пообещали не пустить украинские дроны в Финляндию

Если Хельсинки согласятся разместить на своей территории завод по производству БПЛА для украинской армии, то это начнет прямой конфликт с Россией. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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По словам депутата, это даст возможность Украине наносить удары вглубь российской территории, что является неприемлемым для Москвы. Производство будет считаться частью украинского военно-промышленного комплекса, а значит автоматические превращается в законную военную цель.

«Законная военная цель. Где он находится — какая разница? Боеприпасы и вооружение, которые производятся, потом применяются по нашим войскам. Я не знаю, как к этому можно относиться по-другому», — сообщил он «Ленте.ру».

Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев объяснил НСН, с какими вызовами столкнется ПВО России и сколько дронов в день уничтожается над территорией РФ.

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
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