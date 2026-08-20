В Госдуме пообещали не пустить украинские дроны в Финляндию
Если Хельсинки согласятся разместить на своей территории завод по производству БПЛА для украинской армии, то это начнет прямой конфликт с Россией. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
По словам депутата, это даст возможность Украине наносить удары вглубь российской территории, что является неприемлемым для Москвы. Производство будет считаться частью украинского военно-промышленного комплекса, а значит автоматические превращается в законную военную цель.
«Законная военная цель. Где он находится — какая разница? Боеприпасы и вооружение, которые производятся, потом применяются по нашим войскам. Я не знаю, как к этому можно относиться по-другому», — сообщил он «Ленте.ру».
Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев объяснил НСН, с какими вызовами столкнется ПВО России и сколько дронов в день уничтожается над территорией РФ.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россельхознадзор напомнил о штрафах за борщевик
- Доли процента: Почему рост импорта китайского пива не угрожает производителям из РФ
- Российские военные уничтожили завод «Фламинго» в Киеве
- Доход более 400 млрд в год: Цифровой рубль сравнили с рельсами
- Врач назвала главные риски использования ИИ в медицине
- В Госдуме пообещали не пустить украинские дроны в Финляндию
- Россияне предпочли подержанную одежду
- Россиян предупредили о неочевидной связи массажа шеи и инсульта
- «Что-то в ней есть»: В России намекнули на успех продолжения «Горничной»
- Обратный эффект? К чему приведет новая реформа Минприроды