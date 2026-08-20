Россияне предпочли подержанную одежду
В 2026 году жители России активнее закупались с рук и в секонд-хэндах. Доля женской одежде на перепродажах составила 53%, что на 2% больше, чем в 2025-м.
Мужчины предпочитали покупать обувь — ее доля на ресейле выросла с 26% до 28%. Количество покупок аксессуаров с 34% до 36%, а сумок, чемоданов и рюкзаков с 47% до 49%.. Заметнее всего выросли покупки перчаток, варежек и женских брюк. В лидерах также подержанные мокасины, лоферы, сабо и мюли. Такие данные приводит «Лента.ру» с ссылкой на исследование платформы «Авито».
По этим данным, россияне стали чаще покупать женскую одежду в июле 2026, чем год назад. Прирост составил 38%, а по обуви — 32%. Мужские вещи также пользовались спросом: одежду брали чаще на 29%, а обувь — на 13%.
Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько объяснил НСН, как правильно выбрать подержанный автомобиль.
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