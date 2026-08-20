Россиян предупредили о неочевидной связи массажа шеи и инсульта

Она указал, что риск, в первую очередь, связан с агрессивным воздействием на шейный отдел. Это могут быть сильное давление, резкие повороты головы или попытки «вправить» позвонки. Также для интенсивного воздействия на шею не стоит использоват ударные массажёры.

Бутенко пояснилв, что в шее проходят сонные и позвоночные артерии, по которым кровь поступает к головному мозгу. Агрессивное воздействие может привести к расслоению стенки такого сосуда и проникновению крови между её слоями. В результате возникает гематома, которая сужает просвет артерии. А если на повреждённом участке образуется тромб, то попадание его части в сосуды мозга грозит ишемическим инсультом.

«Если после массажа внезапно возникла новая интенсивная боль, не похожая на беспокоившую раньше, то необходимо обратиться к неврологу», — отметила врач.

Эксперт добавила, что массаж — это всё же полезная процедура, но только если его проводят грамотно.

Ранее невролог Александр Ткачев заявил, что причиной ишемического инсульта в редких случаях может стать привычка резко поворачивать шею до характерного щелчка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

