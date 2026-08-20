Россельхознадзор напомнил о штрафах за борщевик
Борщевик является опасным сорняком, поэтому собственникам грозит денежное наказание и изъятие участка.
Сельские территории находятся под пристальным вниманием сотрудников Россельхознадзора. Они регулярно проводят рейды по регионам России. Заместитель начальника отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по г. Москве, Московской и Тульской областям Олег Ильин отметил, что это не формальные проверки, а серьезный процесс.
«При выявлении нарушений обязательных требований земельного законодательства управление выдает предписание об устранении выявленных нарушений», — поделился он с РЕН ТВ.
На данный момент за первое нарушение для граждан предусмотрено наказание на сумму от 20 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч,Ю а для юридических — от 400 до 700 тысяч. Систематическое бездействие приведет к тому, что участки будут изъяты государством.
Ранее кандидат биологических наук, заведующий лабораторией Ботанический сад ФГБНУ ВИЛАР (Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений) Андрей Цицилин объяснил НСН, почему ясенелистный (американский) клен такой же опасный, как и борщевик Сосновского.
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