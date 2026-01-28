Рост цен на алкопродукцию привел к снижению потребления

Так водка «потеряла» 3,6%, коньяк — 9,2%, вина — 1,9–10,7%, а слабоалкогольные напитки рухнули почти в восемь раз. Однако рынок двигают и другие тренды: ликероводочные изделия прибавили 12,7%, а потребители явно голосуют рублем за премиум и низкоалкогольные альтернативы, ставя под вопрос официальную статистику.

Как заявил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, падение продаж алкоголя напрямую связано с индексацией акцизов и минимальных цен, что опередило инфляцию. Он напомнил, что с 1 мая 2024 года акцизы на слабоалкогольную продукцию увеличились в 3–5 раз, что привело к падению ее продаж в 18 раз за полтора года.

Когда растут цены на легальный алкоголь, когда принимаются ограничения на продажу, увеличиваются продажи именно нелегальной продукции, заявил НСН доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

