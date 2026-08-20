Российские военные уничтожили завод «Фламинго» в Киеве
Массированный удар по столице Украины 20 августа пришелся на военные заводы. Одной из целей ВС РФ стали промышленные площади компании Fire Point.
Концерн производит и проектирует ракеты «Фламинго» (FP-5), которые предназначены для нанесения ударов по стратегическим объектам в глубоком тылу , таким как аэродромы, предприятия ОПК, нефтегазовая инфраструктура и командные центры. Утверждается, что они способны поразить цели на расстоянии в 3000 километров.
Военный обозреватель Виктор Литовкин объяснил, что теперь их массовое производство стало невозможным.
«Удары по компании Fire Point лишают Украину производства крылатых ракет "Фламинго", которые летят на тысячу, на две тысячи километров вглубь территории России. Мы уничтожаем производства этих ракет, сами ракеты, комплектующие для этих ракет», — поделился он с РЕН ТВ.
Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев рассказал НСН, что российская система ПВО будет полностью обновлена за полгода и не оставит шансов на успех дронам противника.
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