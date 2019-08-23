Долгожители без здравоохранения. Как Россия снижает смертность
Геронтолог и онколог раскритиковали в эфире НСН работу государства над увеличением продолжительности жизни и снижением смертности.
В России зафиксирован новый рекорд по числу долгожителей. Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата, на 1 января 2019 года в стране насчитала более 20,5 тысяч россиян, достигших столетия.
Отмечается, что это на 17% больше, чем годом ранее. Кроме того, число долгожителей увеличивается уже на протяжении восьми лет. Среди них большую часть, а именно 70%, составляют женщины.
Одновременно с этим Минздрав России зафиксировал и рост продолжительности жизни россиян. За первые шесть месяцев 2019 года длина жизни российских граждан увеличилась в среднем до 73,7 года, что на 0,8 года больше, чем за тот же период прошлого года. Однако это всё ещё не соответствует планам правительства: напомним, в конце 2018 года вице-премьер, отвечающий за социальную политику, Татьяна Голикова заявила о намерениях добиться увеличения продолжительности жизни до 78 лет. Наряду с этим требуется снижение смертности на 24% до уровня 10,9 на тысячу человек. Реализовать планы государство хочет к 2024 году.
Цифра, предложенная правительством, вполне достижима, заявил в эфире НСН врач-геронтолог, профессор Юрий Конев. Однако без крупных денежных вложений не обойтись, а нынешние старания государства оставляют желать лучшего.
«Это возможно, но пока что потуги не очень эффективны. Допустим, в прошлом году был год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а заболеваемость выросла, а не снизилась. Увеличение продолжительности жизни, сокращение смертности — это директивными методами не решается. Нужны мероприятия, направленные на это. А кто их будет осуществлять, и кто выделит на это средства? Это всё большие вложения. Если путь решения будет предложен, да, а если это просто прозвучит как директива, я думаю, что это будет невыполнимо. Средства должны быть вложены не только в лечение, но и в профилактику. А заставить наших людей вести здоровый образ жизни, ой, как трудно. А примерно половина успеха зависит от самого человека», — напомнил геронтолог.
С ещё меньшим восторгом встретил планы правительства врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв. В эфире НСН он указал на проблемные места в медицинской сфере и напомнил, что одними заявлениями такой высокой цели не достичь.
«Декларировать можно все что угодно. Вся система оказания медицинской помощи сейчас находится в печальном состоянии, предпосылок к тому, что что-то изменится к лучшему, мы, практикующие врачи, пока не видим. Пока мы видим только рост проблем, снижения уровня образования, в том числе в онкологической сфере в целом. Безусловно, заявление само по себе прекрасное. Снизить смертность, увеличить рождаемость – что может быть лучше? Глобально нужно просто менять всю систему. Начиная от подготовки первичного звена, от формата финансирования онкологической помощи, более активного внедрения скрининговых программ, для целого ряда патологий, выделение больших средств на постдипломное образование специалистов, создание федеральных программ, чтобы это было централизованно, на это должны уйти десятки лет при нынешней ситуации. Конечно, это может случиться случайно, но точно не в ближайшие годы», — заключил онколог.
Добавим, накануне президент России Владимир Путин жёстко раскритиковал систему здравоохранения в стране, объявив о «провале» в системе оказания первичной помощи. Глава государства подчеркнул, что невозможно говорить о снижении количества инфарктов и инсультов, пока первичное звено здравоохранения будет находиться в том же положении, что и сейчас. Откуда в России берётся рост числа долгожителей, остаётся только гадать.
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