Долгожители без здравоохранения. Как Россия снижает смертность

В России зафиксирован новый рекорд по числу долгожителей. Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата, на 1 января 2019 года в стране насчитала более 20,5 тысяч россиян, достигших столетия.

Отмечается, что это на 17% больше, чем годом ранее. Кроме того, число долгожителей увеличивается уже на протяжении восьми лет. Среди них большую часть, а именно 70%, составляют женщины.

Одновременно с этим Минздрав России зафиксировал и рост продолжительности жизни россиян. За первые шесть месяцев 2019 года длина жизни российских граждан увеличилась в среднем до 73,7 года, что на 0,8 года больше, чем за тот же период прошлого года. Однако это всё ещё не соответствует планам правительства: напомним, в конце 2018 года вице-премьер, отвечающий за социальную политику, Татьяна Голикова заявила о намерениях добиться увеличения продолжительности жизни до 78 лет. Наряду с этим требуется снижение смертности на 24% до уровня 10,9 на тысячу человек. Реализовать планы государство хочет к 2024 году.

Цифра, предложенная правительством, вполне достижима, заявил в эфире НСН врач-геронтолог, профессор Юрий Конев. Однако без крупных денежных вложений не обойтись, а нынешние старания государства оставляют желать лучшего.