Лига защиты врачей: Отечественную медицину настигли 90-е

Президент России Владимир Путин подверг критике состояния здравоохранения в стране. По его словам, можно говорить о «провале» в системе оказания первичной помощи. Глава государства подчеркнул, что невозможно говорить о снижении числа инфарктов и инсультов, пока первичное звено здравоохранения будет находиться в упадке. Особо глава государства обратил внимание на доходы врачей: несмотря на рапорты о росте зарплат медиков, реальная ситуация далека от идеала.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в интервью НСН заявил, что отечественная медицина в последние годы пережила то же, что и промышленность в 90-е годы.

«Повторилось то, о чем мы говорим последние пять лет – реформа здравоохранения провалена. И она привела к резкому снижению качества и доступности медицинской помощи. Теперь это стало очевидно для всех. Фактически произошла приватизация здравоохранения. Разрушена профессиональная служба, мы потеряли значительное количество врачей, когда проходили закрытия медицинских учреждений, массовые сокращения. Это привело к тому, что врачи уходят из профессии. С экранов телевизоров Минздрав много лет отчитывается, как замечательно поднимают зарплаты врачам. На деле врачи живут в условиях нищенских зарплат. Фактически повторилось то, что произошло в 90-е годы с промышленностью», - сказал он.

Собеседник НСН призвал пересмотреть принципы оплаты труда врачей, когда их зарплаты могут быть меньше зарплат руководства больниц в десятки раз.

«Нужно признать, что идея и принципы оплаты труда, которые были заложены семь лет назад, когда были названы принципы стимулирующих выплат, когда администрациям клиник позволили произвольно решать, как оплачивать работу сотрудников – это было ошибочно. Сейчас нужно четко определить, по каким принципам оплачивается работа. В здравоохранении есть стороны: если мы говорим о желании эффективно использовать труд наших профессионалов, нужно вспомнить, что они имеют право высказать свое мнение, и что нужно договариваться, когда мы нанимаем людей на работу. Как это делается во всем цивилизованном мире, где существует принцип предельной разницы оплаты труда на предприятии. Невозможно дальше продолжать, когда разница между зарплатой руководителя медицинского учреждения и основного состава врачей достигает нескольких десятков раз. Это должны быть открытые цифры, говорить нужно не о средней зарплате по специальности, а о гарантированной части. Это именно то требование, которое врачи давно предъявляют», - добавил Гальперин.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что после критики Путина стране предстоит возродить разрушенную ранее систему первичного оказания медпомощи.

