Доктор Мясников прокомментировал рекомендации Минздрава по лечению коронавируса

31 января 202009:06

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал различать понятия «можно применять» и «имеют эффективность», комментируя названные Минздравом препараты, которые можно применять при лечении коронавируса нового типа 2019-nCoV.

Эксперты дали оценку рекомендациям Минздрава по лечению коронавируса

«На деле пока ни лекарств, ни вакцины. Лечение только симптоматическое», - цитирует Мясникова Ura.ru.

Врач предложил проанализировать анализ течения болезни у 40 пациентов в китайском Ухане. Основными симптомами стали лихорадка, кашель, одышка. Как отмечает Мясников, в данном случае куда эффективнее предотвращать заболевание, чем лечить его последствия.

Накануне Минздрав России разослал в регионы рекомендации по профилактике и лечению нового коронавируса. Специалисты, в частности, назвали три препарата, которые могут быть использованы для лечения: рекомбинатный интерферон бета 1b, рибавирин и лопинавир/ритонавир.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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