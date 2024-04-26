Сарик Андреасян снимет художественный фильм о Романе Костомарове
Режиссер Сарик Андреасян снимет художественный фильм об олимпийском чемпионе в танцах на льду Романе Костомарове. Об этом кинематографист сообщил в своем Telegram-канале.
Как отметил Андреасян, он следил за произошедшей с Костомаровым трагедией, когда спортсмену ампутировали стопы и кисти рук после болезни. По словам режиссера, история фигуриста тронула его «до глубины души».
«Я плакал от восхищения силой воли и силой духа этого потрясающего человека... Для меня и нашей команды большая честь, что именно нам Роман доверил снимать художественное кино о его жизни, творческом пути и преодолении», — написал Андреасян.
Кинематографист выразил уверенность, что при участии Костомарова и его близких получится создать великолепное «чемпионское» кино.
Между тем в Сети появился тизер семейной комедии «Домовенок Кузя», продюсерами которой стали братья Андреасян.
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