Эксперты дали оценку рекомендациям Минздрава по лечению коронавируса
Специалисты аналитической компании DSM Group оценили рекомендации Минздрава по лечению коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в Минздраве РФ заявили, что для лечения нового типа коронавируса могут быть использованы три препарата - рекомбинатный интерферон бета 1b, рибавирин и лопинавир/ритонавир.
В аналитической компании RNC Pharma агентству сообщили, что каждый из этих препаратов имеет много побочных эффектов, некоторые из которых могут угрожать жизни. В компании также отметили важность приема этих таблеток под наблюдением врача, но только в случае подтверждения инфицирования вирусом.
В частности, Рибавирин применяется для лечения такого заболевания как гепатит С, Лопинавир и Ритонавир - для лечения ВИЧ-инфекции у взрослых пациентов.
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