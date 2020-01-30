Эксперты дали оценку рекомендациям Минздрава по лечению коронавируса

Ранее в Минздраве РФ заявили, что для лечения нового типа коронавируса могут быть использованы три препарата - рекомбинатный интерферон бета 1b, рибавирин и лопинавир/ритонавир.

В аналитической компании RNC Pharma агентству сообщили, что каждый из этих препаратов имеет много побочных эффектов, некоторые из которых могут угрожать жизни. В компании также отметили важность приема этих таблеток под наблюдением врача, но только в случае подтверждения инфицирования вирусом.

В частности, Рибавирин применяется для лечения такого заболевания как гепатит С, Лопинавир и Ритонавир - для лечения ВИЧ-инфекции у взрослых пациентов.



