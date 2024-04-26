Вездеходы «Ратибор» создали в Саратове
Саратовские конструкторы разработали линейку вездеходов «Ратибор», способных доставлять бойцов и грузы в условиях военных действий и при полном бездорожье. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и энергетики региона.
Отмечается, что разработка и производство снегоболотоходов велось на одном из научно-производственных предприятий города. В линейке представлены грузовая и грузопассажирская версии, а также цельнометаллический фургон.
Кроме того, по словам представителей министерства, на шасси «Ратибора» могут быть установлено системы радиоэлектронной борьбы, легкое вооружение или медицинский модуль. Саратовскую разработку можно использовать в гражданских условиях на любой местности.
Грузоподъемность колесного вездехода — до трех тонн груза, энерговооруженность — 65 лошадиных сил на тонну. При его производстве использовались оригинальные компоненты, а также отечественные комплектующие и импортозамещаемые узлы.
Ранее сообщалось, что российские силы в зоне специальной военной операции получат новый тип оружия — сухопутно-морской боевой гибрид 2М-3М.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский уволил командующего ВСУ Яковца
- СМИ: Эрдоган отложил запланированный на 9 мая визит в США
- Новый вид птиц обнаружили в Хабаровском крае
- Путин провел встречу с Бегловым в Петербурге
- На ММКФ объявили обладателей приза зрительских симпатий и наград критиков
- Сарик Андреасян снимет художественный фильм о Романе Костомарове
- «Автостат»: Средний возраст автомобиля в России превышает 15 лет
- «Роскосмос»: Орбиту МКС подняли на километр
- Глава РФС: Сборная России проведет один товарищеский матч в июне
- СМИ: В ФРГ обнаружили беспилотники у подозреваемых в шпионаже в пользу РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru