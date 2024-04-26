Вездеходы «Ратибор» создали в Саратове

Отмечается, что разработка и производство снегоболотоходов велось на одном из научно-производственных предприятий города. В линейке представлены грузовая и грузопассажирская версии, а также цельнометаллический фургон.

Кроме того, по словам представителей министерства, на шасси «Ратибора» могут быть установлено системы радиоэлектронной борьбы, легкое вооружение или медицинский модуль. Саратовскую разработку можно использовать в гражданских условиях на любой местности.

Грузоподъемность колесного вездехода — до трех тонн груза, энерговооруженность — 65 лошадиных сил на тонну. При его производстве использовались оригинальные компоненты, а также отечественные комплектующие и импортозамещаемые узлы.

Ранее сообщалось, что российские силы в зоне специальной военной операции получат новый тип оружия — сухопутно-морской боевой гибрид 2М-3М.

