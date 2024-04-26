СМИ: В ФРГ обнаружили беспилотники у подозреваемых в шпионаже в пользу РФ
Правоохранительные органы Германии обнаружили беспилотники при обыске у подозреваемых в шпионаже в пользу России, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.
По данным издания, у подозреваемых также изъяли мобильные телефоны и фотоаппараты, чтобы установить, могли ли устройства использоваться для слежки за потенциальными объектами диверсий в ФРГ. Среди потенциальных целей называет американскую базу в Графенвёре.
Генпрокуратура ФРГ объявила о задержании двух мужчин по подозрению в слежке в пользу РФ 18 апреля. Ведомство сообщает, что они могут являться выходцами из бывших стран СССР, которые репатриировались в Германию в 1990-х годах.
После задержания МИД ФРГ вызвал посла России Сергея Нечаева, однако доказательств по делу в министерстве не привели, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин провел встречу с Бегловым в Петербурге
- На ММКФ объявили обладателей приза зрительских симпатий и наград критиков
- Сарик Андреасян снимет художественный фильм о Романе Костомарове
- «Автостат»: Средний возраст автомобиля в России превышает 15 лет
- «Роскосмос»: Орбиту МКС подняли на километр
- Глава РФС: Сборная России проведет один товарищеский матч в июне
- СМИ: В ФРГ обнаружили беспилотники у подозреваемых в шпионаже в пользу РФ
- Вездеходы «Ратибор» создали в Саратове
- Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ в Черниговской области
- Набиуллина: ЦБ рассчитывает, что массовая льготная ипотека завершится в июле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru