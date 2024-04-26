СМИ: В ФРГ обнаружили беспилотники у подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

По данным издания, у подозреваемых также изъяли мобильные телефоны и фотоаппараты, чтобы установить, могли ли устройства использоваться для слежки за потенциальными объектами диверсий в ФРГ. Среди потенциальных целей называет американскую базу в Графенвёре.

Генпрокуратура ФРГ объявила о задержании двух мужчин по подозрению в слежке в пользу РФ 18 апреля. Ведомство сообщает, что они могут являться выходцами из бывших стран СССР, которые репатриировались в Германию в 1990-х годах.

После задержания МИД ФРГ вызвал посла России Сергея Нечаева, однако доказательств по делу в министерстве не привели, напоминает «Радиоточка НСН».

