СМИ: В ФРГ обнаружили беспилотники у подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

Правоохранительные органы Германии обнаружили беспилотники при обыске у подозреваемых в шпионаже в пользу России, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

В Баварии арестовали двух мужчин по подозрению в шпионаже в пользу России

По данным издания, у подозреваемых также изъяли мобильные телефоны и фотоаппараты, чтобы установить, могли ли устройства использоваться для слежки за потенциальными объектами диверсий в ФРГ. Среди потенциальных целей называет американскую базу в Графенвёре.

Генпрокуратура ФРГ объявила о задержании двух мужчин по подозрению в слежке в пользу РФ 18 апреля. Ведомство сообщает, что они могут являться выходцами из бывших стран СССР, которые репатриировались в Германию в 1990-х годах.

После задержания МИД ФРГ вызвал посла России Сергея Нечаева, однако доказательств по делу в министерстве не привели, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоссияШпионажФРГ

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