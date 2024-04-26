«Роскосмос»: Орбиту МКС подняли на километр

Отмечается, что орбиту скорректировали при помощью российского грузового корабля «Прогресс МС-26», пристыкованного к МКС. Двигатели были запущены в 05:35 по московскому времени и проработали 403,2 секунды (величина импульса — 0,6 м/с). В результате маневра средняя высота орбиты МКС составила 414,8 километра над земной поверхностью.

По словам представителей «Роскосмоса», коррекцию выполнили для поддержания заданной орбиты МКС.

Ранее сообщалось, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-27» запустят к Международной космической станции в мае.

