«Автостат»: Средний возраст автомобиля в России превышает 15 лет
Средний возраст легковых машин в России к 1 январь 2024 года составил 15,2 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Как уточняет статистика, наиболее старыми являются машины отечественных марок, поскольку их средний возраст составляет 18,5 года. Высокий показатель также зафиксирован у автомобилей японских брендов, их средний возраст составил 16,4 года.
При этом средний возраст китайских машин составил 6,1 года, что стало наименьшим показателем.
Ранее сообщалось, что импорт новых легковых автомобилей в Россию вырос в 2,5 раза и составил 212 тысяч штук. Отмечается, что 66% автомобилей ввезли в Россию из Китая. Самыми популярными моделями стали Geely Monjaro, Chery Tiggo 7 Pro MAX, Haval Jolion и другие машины из КНР, передает «Радиоточка НСН».
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