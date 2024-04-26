«Автостат»: Средний возраст автомобиля в России превышает 15 лет

Как уточняет статистика, наиболее старыми являются машины отечественных марок, поскольку их средний возраст составляет 18,5 года. Высокий показатель также зафиксирован у автомобилей японских брендов, их средний возраст составил 16,4 года.

При этом средний возраст китайских машин составил 6,1 года, что стало наименьшим показателем.

Ранее сообщалось, что импорт новых легковых автомобилей в Россию вырос в 2,5 раза и составил 212 тысяч штук. Отмечается, что 66% автомобилей ввезли в Россию из Китая. Самыми популярными моделями стали Geely Monjaro, Chery Tiggo 7 Pro MAX, Haval Jolion и другие машины из КНР, передает «Радиоточка НСН».

