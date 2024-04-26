Глава РФС: Сборная России проведет один товарищеский матч в июне

Сборная России по футболу в июне проведет только один товарищеский матч. Об этом заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков, передает ТАСС.

Сборная РФ поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА

«Была очень насыщенная весна. Поэтому будет один матч со сборной Белоруссии в Минске», — отметил глава РФС.

По словам Дюкова, дата встречи пока обсуждается и будет объявлена после завершения консультаций.

Ранее СМИ сообщили, что национальные сборные России и Белоруссии могут провести товарищеский матч 5 или 7 июня.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболМатчРФССборная России По Футболу

Горячие новости

Все новости

партнеры