Глава РФС: Сборная России проведет один товарищеский матч в июне
26 апреля 202417:34
Сборная России по футболу в июне проведет только один товарищеский матч. Об этом заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков, передает ТАСС.
«Была очень насыщенная весна. Поэтому будет один матч со сборной Белоруссии в Минске», — отметил глава РФС.
По словам Дюкова, дата встречи пока обсуждается и будет объявлена после завершения консультаций.
Ранее СМИ сообщили, что национальные сборные России и Белоруссии могут провести товарищеский матч 5 или 7 июня.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru