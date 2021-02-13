Доктор Мясников предрек человечеству новую пандемию

«Коронавирус пришел как тренировочный процесс, но придет что-то страшнее. Сто процентов придет. Две мутации. Первая — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая — когда начнет переходить уже от человека к человеку. Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать», — пояснил Мясников.

По мнению специалиста, человечеству для спасения необходим новый универсальный препарат от гриппа. Разрабатывать его следует максимально быстро, потому что, когда начнется новая пандемия, не известно.

«Новая пандемия не должна прийти до того, как мы разработаем универсальную вакцину от гриппа. Иначе плохо будет. Когда придет — не знаю. Может через год, может через пять или десять лет. Именно поэтому все — на борьбу за новую универсальную вакцину от гриппа», — считает Мясников.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН рассказал, что ожидает стабилизации ситуации с коронавирусом к лету.

«Похоже, к этому идет. Власти ориентируются на кривую заболеваемости, которая радует. Трудно сказать, в силу каких причин это происходит, ведь на Западе ситуация хуже. Для меня это парадокс. Похоже, что ситуация стабилизируется. С учетом отечественных вакцин, которые я считаю неплохими, ситуация стабилизируется к лету. Поскольку летом вирусные заболевания теряют силу, то, наверное, мы снимем маски», - отметил он.

