Гейтс предупредил о пандемии «в десять раз хуже» COVID-19
Cооснователь Microsoft, миллиардер Билл Гейтс заявил, что в будущем мир может ожидать пандемия «в десять раз хуже» нынешней пандемии коронавируса.
Предприниматель в интервью изданию Süddeutsche Zeitung отметил, что мировое сообщество не готово к следующей угрозе, и выразил надежду на позитивные перемены.
«Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг – есть много того, что можно сделать», — добавил Гейтс.
По мнению миллиардера, коронавирус уже стал частью повседневной жизни, и правительства должны защищать граждан от пандемии так же, как и от землетрясения, торнадо или климатических изменений.
«Уже во время этой пандемии ощущалась бы большая разница, если бы подготовка была немного лучше», — считает Гейтс.
Кроме того, предприниматель отметил, что благодаря лучшей диагностике было бы возможно быстрее выявлять заражение и значительно снизить число погибших от COVID-19. Гейтс подчеркнул, что ответ на пандемию должен быть глобальным, и мир должен «извлечь урок».
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