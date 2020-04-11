Доктор Мясников: «Коронавирус нас щадит»
Российский врач и телеведущий Александр Мясников сравнил российскую и западные системы здравоохранения в период пандемии коронавируса COVID-19 в своем telegram-канале.
Медик отметил большой коечный фонд в России, обеспеченность аппаратами ИВЛ и средствами защиты по сравнению с больницами на Западе.
«Коронавирус нас явно щадит, и это видно по цифрам. Все говорят о «германском чуде» и молчат про русское, а ведь у нас вирус унес гораздо меньше жизней. При том, что тестируем мы в абсолютных цифрах не меньше Германии», − написал Мясников.
Он также призвал россиян к самодисциплине и ограничению социальных контактов.
По словам Мясникова, большинство россиян переболеет новым коронавирусом и они приобретут «коллективный иммунитет».
Ранее Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН поспорил с прогнозом об окончании пандемии коронавируса в России.
«Мы закончим с этой проблемой, когда выздоровеет последний больной и пройдет еще 14 дней с окончания этого срока. Давайте не будем назначать конкретную дату, а будем работать.
Еще раз повторю, что проблема гиперболизирована. Заболевших на Земле 1,5 млн. В то время, как самая захудалая эпидемия гриппа охватывает 390-400 млн человек каждый год. При этом умирают от 200 до 700 тысяч человек. Но упрощать не надо - для каждого из нас коронавирус серьезен. Каждый из нас ответственен перед своими близкими и своим здоровьем», - отметил собеседник НСН.
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