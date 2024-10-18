«Доходит до абсурда»: Россиян предупредили о больших переплатах по рассрочке

Покупатель не всегда получает реальные сведения о переплате по рассрочке, рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в разговоре с сайтом aif.ru.

Он напомнил, что три крупнейших маркетплейса продвигают оплату по частям буквально на каждый товар. Шнейдерман привел пример, когда за вещь стоимостью 261 рубль предлагают заплатить взносами по 47 рублей в течение шести месяцев. Переплата за полгода в таком случае составит 8% или 16% годовых, отметил он.

Экономист оценил последствия лимита рассрочки для россиян

«Доходит до абсурда», – сказал Шнейдерман.

По словам эксперта, чем дороже товар, тем выше переплата. Маркетплейсы специально для продвижения этой услуги открывают юрлица – банковские организации, чтобы прибыль от обслуживания этих рассрочек оставалась в пределах площадки, объяснил Шнейдерман.

Ранее маркетплейсы попросили власти отказаться от лимита по рассрочке для покупателей в 15 тысяч рублей. Участники рынка уверены, что такой порог снизит число желающих покупать технику, мебель и даже одежду, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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