«Доходит до абсурда»: Россиян предупредили о больших переплатах по рассрочке

Покупатель не всегда получает реальные сведения о переплате по рассрочке, рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в разговоре с сайтом aif.ru.

Он напомнил, что три крупнейших маркетплейса продвигают оплату по частям буквально на каждый товар. Шнейдерман привел пример, когда за вещь стоимостью 261 рубль предлагают заплатить взносами по 47 рублей в течение шести месяцев. Переплата за полгода в таком случае составит 8% или 16% годовых, отметил он.