Экономист оценил последствия лимита рассрочки для россиян

«Речь идет о холодильниках, стиральных машинах, телевизорах, смартфонах. В итоге люди будут откладывать деньги на покупку необходимых товаров заранее, искать разные акции и активнее использовать бонусные программы от магазинов и площадок», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению Щербаченко, более целесообразно было бы установить сумму бесплатной рассрочки в 30 тысяч рублей. Экономист добавил, что для снижения закредитованности населения важно повышать финансовую грамотность общества.

Ранее член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин заявил «Радиоточке НСН», что рассрочки являются скрытой формой кредитования и накладывают дополнительное бремя на низкодоходные слои населения.