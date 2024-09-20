Экономист оценил последствия лимита рассрочки для россиян
Лимит в 15 тысяч рублей по бесплатной рассрочке лишит россиян возможности использовать ее для покупки техники и других социально значимых товаров, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
«Речь идет о холодильниках, стиральных машинах, телевизорах, смартфонах. В итоге люди будут откладывать деньги на покупку необходимых товаров заранее, искать разные акции и активнее использовать бонусные программы от магазинов и площадок», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
По мнению Щербаченко, более целесообразно было бы установить сумму бесплатной рассрочки в 30 тысяч рублей. Экономист добавил, что для снижения закредитованности населения важно повышать финансовую грамотность общества.
Ранее член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин заявил «Радиоточке НСН», что рассрочки являются скрытой формой кредитования и накладывают дополнительное бремя на низкодоходные слои населения.
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