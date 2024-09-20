Маркетплейсы попросили отказаться от лимита по рассрочке для покупателей

Так, изменения вступят в силу с 1 декабря 2025 года. Законопроектом также предполагается запретить операторам взимать деньги с пользователей до момента оплаты товара продавцу. Такое положение игрокам также кажется излишним.

До этого сообщалось, что россияне стали брать рассрочку в 10 раз чаще, чем в прошлом году. Речь идет о сервисах покупки долями, которые предоставляют крупные банки и маркетплейсы. За год граждане потратили на такие покупки больше 10 млрд рублей.

Рассрочки являются скрытой формой кредитования и накладывают дополнительное бремя на низкодоходные слои населения, заявил член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин «Радиоточке НСН». По его словам, долговое время продолжает расти, в том числе и из-за рассрочек.

