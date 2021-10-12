Добровольная с оговорками. Детский омбудсмен оценила предстоящую вакцинацию подростков

Вакцинация детей и подростков может быть только добровольной, с согласия родителей и при тщательном обследовании до прививки, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

В России готовятся к вакцинации подростков от COVID-19 возрастом от 12 до 17 лет. Накануне СМИ со ссылкой на источники в Минздраве сообщили, что вакцинацию подростков планируют начать через 2 недели.

«Действующим законом запрещено принудительно вакцинировать детей. Подавляющее большинство родителей, конечно, воспринимают данные новости негативно. В то же самое время все прекрасно понимают, что, к сожалению, многие регионы вынуждены перевести школы, вузы на дистанционку, потому что сейчас идет новая волна коронавируса. Если раньше дети не были подвержены этому заболеванию, сейчас все больше детей и молодежи заболевают», - заявила она.