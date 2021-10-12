Добровольная с оговорками. Детский омбудсмен оценила предстоящую вакцинацию подростков
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане отметила, что необходимо доработать механизмы регулирования данного процесса для защиты прав детей и родителей.
Вакцинация детей и подростков может быть только добровольной, с согласия родителей и при тщательном обследовании до прививки, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В России готовятся к вакцинации подростков от COVID-19 возрастом от 12 до 17 лет. Накануне СМИ со ссылкой на источники в Минздраве сообщили, что вакцинацию подростков планируют начать через 2 недели.
«Действующим законом запрещено принудительно вакцинировать детей. Подавляющее большинство родителей, конечно, воспринимают данные новости негативно. В то же самое время все прекрасно понимают, что, к сожалению, многие регионы вынуждены перевести школы, вузы на дистанционку, потому что сейчас идет новая волна коронавируса. Если раньше дети не были подвержены этому заболеванию, сейчас все больше детей и молодежи заболевают», - заявила она.
При этом ситуация с коронавирусом развивается таким образом, что осуждать вакцинацию нет смысла, но и заставлять людей вакцинироваться нельзя, необходимо проводить с родителями разъяснительную работу, отметила Волынец.
«Я не говорю о том, что принудительная вакцинация не нарушает права детей, но я считаю, что нужно больше разъяснительной работы, сейчас переводить все в осуждение вакцинации нельзя. Обязательно согласие родителей, с ними необходимо вести информационно-разъяснительную работу для того, чтобы люди принимали решение по своей воле. Если родитель принимает решение, что он прививается сам и прививает ребенка, должен быть обязательно тщательный медицинский осмотр перед этой процедурой. Мне совсем не понятно, какие механизмы регулирования будут у распоряжения Мурашко, что будут делать с родителями, которые откажутся. Если детей, которые не сделали прививки, не будут пускать в школы, то это также нарушение права на образование», - объяснила собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнил, что подходящей вакцины для детей до трех лет нет, но виновниками новой волны заболеваемости дети точно не станут.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+28 190 / сут.
Умерли
218 тыс.+973 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+20 706 / сут.
- Песков прокомментировал «дело Раковой»
- Почти треть россиян вакцинировалась от коронавируса
- Песков рассказал о ревакцинации Путина от коронавируса
- Госдума избрала новых вице-спикеров
- Песков: Южные Курилы - территория Российской Федерации
- В Новосибирской области вводят обязательную вакцинацию и QR-коды
- Наталья Сергунина рассказала о находках реставраторов на ВДНХ
- Володина избрали спикером Госдумы нового созыва
- Депутат МГД Киселева: средства индивидуальной мобильности меняют город
- СМИ назвали сроки начала вакцинации детей от COVID-19 в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru