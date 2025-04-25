Алсу и Абрамов наконец договорились о том, кому достанутся квартиры и дома, приобретенные в браке. Подробности сделки и ее детали остаются в секрете, так как это было одним из ее обязательных условий. Процесс о разделе имущества проходил в Савеловском суде. Добровинский отметил, что Алсу не имеет права больше подавать иск с аналогичными требованиями.

«Все требования, которые заявляла Алсу, были ей самой отозваны. Согласно нашему законодательству, она не имеет права больше подавать иск с аналогичными требованиями. Мирового соглашения в Савеловском суде заключено не было. Все прошло мирно, люди друг в друга не стреляли. Сам господин Абрамов требовал от меня на процессе не обижать бывшую супругу. Мне это понятно, но приходилось изгаляться во всех судебных делах», - сказал собеседник НСН.

Адвокат Алсу Андрей Крючков после заседания заявил, что его доверительница удовлетворена тем, как прошел раздел имущества. По его словам, сторона Алсу отказалась от иска, поскольку оснований для дальнейшего судебного разбирательства нет. Как заверил адвокат, Алсу и Абрамов смогли договориться и разделить имущество нотариально. По слухам, речь идет об имуществе на несколько миллиардов рублей.

Абрамов и Алсу развелись после 18 лет совместной жизни в августе 2024 года. Причиной разлада якобы стали измены Абрамова, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Певица подала иск о разводе в мае 2024 года. Исковое заявление было удовлетворено столичным Пресненским судом 27 августа 2024 года.

