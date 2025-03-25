Суд отказал Алсу в запрете на выезд бывшего мужа Яна Абрамова из России

Чертановский районный суд Москвы отклонил административный иск певицы Алсу, в котором она требовала временно ограничить право выезда из России ее бывшему супругу Яну Абрамову. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов.

Согласно материалам дела, исполнительное производство в отношении Абрамова уже ведется, однако судебные приставы отказались накладывать запрет на его выезд. Алсу оспорила это решение, но суд посчитал действия ФССП законными и не удовлетворил ее требования.