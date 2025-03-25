Суд отказал Алсу в запрете на выезд бывшего мужа Яна Абрамова из России
Чертановский районный суд Москвы отклонил административный иск певицы Алсу, в котором она требовала временно ограничить право выезда из России ее бывшему супругу Яну Абрамову. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов.
Согласно материалам дела, исполнительное производство в отношении Абрамова уже ведется, однако судебные приставы отказались накладывать запрет на его выезд. Алсу оспорила это решение, но суд посчитал действия ФССП законными и не удовлетворил ее требования.
Ранее в рамках процесса о разделе имущества супругов были приняты обеспечительные меры, включая арест активов.
Развод Алсу и Абрамова был оформлен 27 августа решением мирового суда. Суд также определил, что их трое детей останутся проживать с матерью. Брак певицы и бизнесмена продлился 18 лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru